В ЮАР началась массовая вакцинация населения старше 60 лет

В ЮАР в понедельник стартовала массовая кампания по вакцинации от коронавируса жителей страны старше 60 лет, сообщают западные СМИ.

Местные власти рассчитывают к концу июня вакцинировать около 5 млн человек этой возрастной категории.

Накануне министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе указал, что этой цели удастся достичь, если все согласованные партии вакцин будут доставлены вовремя. По его словам, до конца июня в страну должны поступить 4,5 млн доз вакцины Pfizer и еще 2 млн доз вакцины Johnson&Johnson.

Вакцинация в ЮАР началась в феврале препаратом Johnson&Johnson. Однако вакцинацию проходили, главным образом, сотрудники медучреждений.

За время пандемии в ЮАР выявили 1,6 млн случаев заражения коронавирусом. Около 55,2 тыс. человек скончались от последствий COVID-19.