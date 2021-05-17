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Макроэкономика 17.05.2021 12:52

Население Азербайджана в январе-апреле незначительно увеличило расходы на покупку потребительских товаров

Население Азербайджана приобрело в январе-апреле 2021 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 12 млрд 23 млн манатов, что на 0,1% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 6 млрд 603,8 млн манатов (рост по сравнению с январем-апрелем 2020 года на 2,2%), непродовольственных товаров - 5 млрд 419,2 млн манатов (спад на 2,3%).

По данным комитета, за отчетный период 54,9% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, напитки и табачные изделия, 13,7% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,1% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,8% - электроприборы и мебель, 2,4% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,4% - прочую непродовольственную продукцию.

За отчетный период 27,5% потребительских товаров продано торговыми предприятиями, 49% - частными предпринимателями и 23,5% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем-апрелем 2020 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 15,1% для предприятий, для частных предпринимателей - на 1,7%, на рынках и ярмарках - сократился на 15,4%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-апреле 2021 года составили 165 манат, на покупку непродовольственных товаров – 135,4 манат.

По итогам 2020 года население сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,3%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, РАСХОДЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]