В Азербайджане задержаны 5 человек за контрабанду наркотиков из Ирана

Госпогранслужба Азербайджана сообщает о задержании 5 человек при попытке контрабанды наркотиков из Ирана.
«Сотрудники погранотрядов «Горадиз» и «Гойтепе» пресекли контрабанду наркотических средств общим весом 18,353 кг и 19,754 тыс. единиц сильнодействующих препаратов. В результате принятых мер задержаны 5 человек, ведется следствие по их привлечению к ответственности», - сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время принимаются меры по розыску и выявлению других подозреваемых в совершении преступлений.
Х.Насирзаде
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