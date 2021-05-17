Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0621 RUR   0.023 GBR   2.3947 TRY   0.2013

Цена на нефть

14.05 $/bbl   WTI 65.37 1.55 Brent 68.71 1.66

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 17.05.2021 12:56

В Азербайджане задержаны 5 человек за контрабанду наркотиков из Ирана

Госпогранслужба Азербайджана сообщает о задержании 5 человек при попытке контрабанды наркотиков из Ирана.

«Сотрудники погранотрядов «Горадиз» и «Гойтепе» пресекли контрабанду наркотических средств общим весом 18,353 кг и 19,754 тыс. единиц сильнодействующих препаратов. В результате принятых мер задержаны 5 человек, ведется следствие по их привлечению к ответственности», - сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время принимаются меры по розыску и выявлению других подозреваемых в совершении преступлений.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГПС, ИРАН, НАРКОТИКИ


Похожие новости


Госпогранслужба Азербайджана сообщила о вооруженном инциденте на границе с Ираном, один из наркокурьеров ранен Госпогранслужба Азербайджана пресекла ввоз из Ирана свыше 55 кг наркотиков Пограничники Азербайджана предотвратили попытки контрабанды из Ирана около 38 кг наркотиков

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]