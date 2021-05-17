Представители азербайджанской и татарской диаспоры передали казанским библиотекам экземпляры книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны»

Представители Азербайджанской диаспоры Республики Татарстан и представители татарской диаспоры Азербайджанской Республики передали Национальной библиотеке Республики Татарстан и Центральной библиотеке города Казани экземпляры книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны».
Данная книга была издана в Курске в год 75-летия Великой Победы. Инициатором ее выхода и одним из соавторов выступил руководитель Азербайджанской общины Курской области Гасым Керимов. В книге собрано много значимых материалов, неизвестных широкому кругу читателей. Героизм азербайджанского народа в 1941-1945 гг. в борьбе с фашизмом побудил Гасыма Керимова к созданию этой книги.
Главным редактором книги является доктор исторических наук Вафа Гулиева. Спонсорскую поддержку изданию оказали представители азербайджанской диаспоры Нижнего Новгорода, Архангельска, Москвы и Оренбурга. Значительный финансовый и организационный вклад внес и соавтор книги - общественный деятель и руководитель Местной общественной организации Азербайджанская национально-культурная автономия города Лениногорск и Лениногорского района Республики Татарстан «Бирлик» Рамиз Мамедов.
Заместитель директора Национальной библиотеки РТ Лилия Залялова приняла книги в фонд библиотеки, отметив, что теперь любой житель и гость Татарстана сможет ознакомиться с содержанием исторической книги.
"Неслучайно, что на одной из первых страниц книги фотографии цистерн с нефтью, ведь нефтяная промышленность Азербайджана на протяжении ВОВ обеспечивала почти 3/4 всей нефтедобычи СССР, став одной из базовых отраслей, определявших обороноспособность страны в те годы", - сказал заместитель председателя Общественного объединения "Татарстан" в Азербайджане Эмин Рамазанов.
Председатель Региональной общественной организации азербайджанцев Республики Татарстан Бахрам Мустафаев подчеркнул, что Победа в ВОВ досталась общими усилиями. Из Азербайджана на фронт ушли свыше 600 тыс. человек, не вернулись порядка половины. В целом 128 уроженцев Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, 30 воинов награждены орденом «Славы» всех трех степеней, 176 тысяч человек получили различные ордена и медали.
Дата презентации книги казанским библиотекам была выбрана неслучайно. 10 мая - день рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В этот день представители азербайджанской диаспоры РТ собрались за круглым столом и обсудили вклад великой личности и мудрого политика в возрождение в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни азербайджанского народа.
Презентация книги - это продолжение совместных проектов и акций азербайджанской диаспоры в Татарстане. Так, в Лениногорске под организацией Рамиза Мамедова планируется воплотить акцию "Мост дружбы", посвященную культурному обмену народов Татарстана и Азербайджана.
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