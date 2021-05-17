«Дочка» мэрии Баку отбирает подрядчика для подготовки ПСД работ по обустройству в парке Низами

ООО «Baki Sheher Esasli Tikinti ve Temir» («Капитальное строительство и ремонт Баку, «дочка» Исполнительной власти города) объявило тендер на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) работ по благоустройству парка культуры и отдыха имени Низами в Хатинском районе.
Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.
Предложения от компаний принимаются до 18:00 16 июня. Процедура вскрытия предложений состоится 17 июня в 11:00.
Контактное лицо: Ахмед Мамедов. Телефон: (+99412) 496-52-05.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 апреля 2021 года подписал распоряжение о мерах по благоустройству в парке Низами в Хатаинском районе. Согласно распоряжению, Исполнительной власти Баку первично выделено 5 млн манатов для выполнения работ по благоустройству территории парка культуры и отдыха имени Низами.
Х.Насирзаде
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