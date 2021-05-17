Промпроизводство в Азербайджане в январе-апреле сократилось на 3,8%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-апреле 2021 года составил 14,9 млрд манатов, что на 3,8% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
По данным Госкомстата, такой спад связан со снижением объема производства в нефтяном секторе на 6,9%. Рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в январе-апреле 2021 года составил 16,5%.
За январь-апрель 2021 года 62,9% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 30,5% - перерабатывающую, 5,8% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,8% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.
В структуре перерабатывающей промышленности за отчетный период рост зафиксирован в производстве фармакологической продукции (+6 раз), кожи, кожаных изделий и обуви (+4,4 раза), компьютеров, электронной и оптической продукции (+2,8 раза), продукции деревообработки и изделий из дерева (+30,3%), табачной продукции (+98,7%), в производстве машин и оборудования (+2,7 раза), в установке и ремонте машин и оборудования (+2,1%), резиновых и пластмассовых изделий (+24%), бумаги и картона (+34,6%), продукции текстильной промышленности (+33,3%), производстве строительных материалов (+22,5%), электрооборудования (+65,2%), производстве одежды (+19%), продукции пищевой промышленности (+6,9%).
Спад в январе-апреле 2021 года имел место в производстве химпродукции (-13,4%), нефтепродуктов (-1,4%), напитков (-9,9%), готовой металлической продукции (-9,3%), мебели (-34,2%), полиграфической продукции (-56,2%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (-56,1%), прочих транспортных средств (-99,1%).
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара сокращение объемов производства по итогам января-апреля 2021 года составил 0,7%, рост в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 2,2%.
Промпроизводство в Азербайджане в 2020 году сократилось на 5% на фоне ограничений из-за COVID-19 и сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
А.Мамедов
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