COVID-19 привел к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в январе-апреле на 39,6%

Потребители в Азербайджане в январе-апреле 2021 года приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 283,7 млн манатов ($166,9 млн по текущему курсу -ИФ), сообщили агентству "Интерфакс -Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе-апреле 2021 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 2,4%.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 39,6%.
Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В 2020 году потребители в Азербайджане приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 748,9 млн манатов ($440,5 млн по текущему курсу -ИФ).
Н.Аббасова
Переговоры между военными Азербайджана и Армении продолжатся в среду - Пашинян
Процесс уточнения армяно-азербайджанской границы должен осуществляться в трехстороннем формате с участием России - Пашинян
На армяно-азербайджанской границе наблюдается рост напряженности - Пашинян
Экспортная пошлина на нефть с 1 июня повысится на $3,9, до $58,8 за тонну - Минфин РФ
Площадь нефтеразлива на месторождении ЛУКОЙЛа в Коми составила 1,3 га, ведется подсчет ущерба - Росприроднадзор
Промпроизводство в Азербайджане в январе-апреле сократилось на 3,8%
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Президент Азербайджана открыл железнодорожный вокзал в Габале
Охрану казанских школ усилят после нападения на гимназию N175 - мэр
Москва находится в постоянном контакте с Баку по ситуации на азербайджано-армянской границе - Песков
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Представители азербайджанской и татарской диаспоры передали казанским библиотекам экземпляры книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны»
Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в Caspian Energy Italy
Новое назначение в AccessBank-е: Рамин Гусейнов – Главный Директор по Финансовым Вопросам
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ