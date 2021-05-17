МВД Грузии призвало жителей города Дманиси не превращать вспыхнувший на бытовой почве конфликт в этническое противостояние

МВД Грузии в понедельник призвало жителей города Дманиси (край Квемо-Картли) не превращать начавшийся накануне бытовой конфликт в этническое противостояние.
Как сообщают грузинские СМИ, в воскресенье в Дманиси произошла массовая драка между местными жителями - этническими грузинами и азербайджанцами. СМИ сообщают, что в драке участвовало несколько десятков человек.
Между тем, по данным СМИ, в понедельник утром ситуация вновь накалилась, и полиции пришлось установить кордон, чтобы сдержать уже сотни граждан, которые забрасывают друг друга камнями.
Как сказано в распространенном МВД заявлении, ведомство призывает жителей Дманиси соблюдать требования закона и сохранить спокойствие.
"Полиция будет действовать в рамках имеющегося у нее мандата и будет реагировать на любой факт нарушения закона", - заявляют в МВД.
В заявлении говорится, что для предотвращения противостояния и искусственной эскалации в Дманиси мобилизованы сотрудники МВД, которые обеспечивают порядок.
"МВД Грузии еще раз призывает противостоящие стороны подчиниться законным требованиям полиции и сохранить спокойствие, чтобы не способствовать превращению начавшегося на бытовой почве конфликта в этническое противостояние", - сказано в заявлении.
В МВД не уточняют, есть ли на данном этапе задержанные и есть ли пострадавшие.
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