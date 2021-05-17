Действующий в рамках борьбы с коронавирусом межведомственный координационный совет Грузии в понедельник принял решение сократить на два часа ранее введенные ограничения на передвижение граждан в вечернее и ночное время.
Как заявил на брифинге глава оперативного штаба Георгий Гибрадзе, так называемый "комендантский час" отныне будет действовать с 23:00 вместо 21:00.
Время его окончания не изменилось и осталось 5:00.
Также Гибрадзе сообщил, что по решению совета уже на этой неделе ресторанам будет позволено обслуживать посетителей в субботние и воскресные дни, но только на открытом воздухе.
Ранее кафе и рестораны в Грузии могли работать лишь в будние дни и до 21:00 вечера.
По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 504 новых случая заражения COVID-19, скончались 27 человек.
С начала пандемии в Грузии подтверждено 330 тыс. 879 случаев заражения, скончались 4 тыс. 469 человек.
Еврокомиссия потратит еще 10 млн евро на помощь пострадавшим от конфликта в Карабахе
Переговоры между военными Азербайджана и Армении продолжатся в среду - Пашинян
Процесс уточнения армяно-азербайджанской границы должен осуществляться в трехстороннем формате с участием России - Пашинян
SOCAR в январе-апреле экспортировала нефтебитума и нефтяного кокса на $14 млн
Регулятор ФРГ разрешил "Северному потоку 2" продолжить строительство в германских водах
Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-апреле сократилось на 3%
В Баку призывают азербайджанцев в Грузии не поддаваться на провокации в связи с бытовым конфликтом в городе Дманиси
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, 13 человек скончались
МВД Грузии призвало жителей города Дманиси не превращать вспыхнувший на бытовой почве конфликт в этническое противостояние
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Президент Азербайджана открыл железнодорожный вокзал в Габале
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Команда «Nar» вышла в полуфинал соревнования «Breyn Rinq»
Представители азербайджанской и татарской диаспоры передали казанским библиотекам экземпляры книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны»
Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в Caspian Energy Italy
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ