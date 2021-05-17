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Регион 17.05.2021 16:30

В Грузии на два часа сократили "комендантский час", введенный из-за пандемии коронавируса

Действующий в рамках борьбы с коронавирусом межведомственный координационный совет Грузии в понедельник принял решение сократить на два часа ранее введенные ограничения на передвижение граждан в вечернее и ночное время.

Как заявил на брифинге глава оперативного штаба Георгий Гибрадзе, так называемый "комендантский час" отныне будет действовать с 23:00 вместо 21:00.

Время его окончания не изменилось и осталось 5:00.

Также Гибрадзе сообщил, что по решению совета уже на этой неделе ресторанам будет позволено обслуживать посетителей в субботние и воскресные дни, но только на открытом воздухе.

Ранее кафе и рестораны в Грузии могли работать лишь в будние дни и до 21:00 вечера.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 504 новых случая заражения COVID-19, скончались 27 человек.

С начала пандемии в Грузии подтверждено 330 тыс. 879 случаев заражения, скончались 4 тыс. 469 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]