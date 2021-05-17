В Триполи возобновила работу дипмиссия ЕС в Ливии

Постпредство Евросоюза возобновило в понедельник работу в столице Ливии Триполи, сообщил посол ЕС в этой африканской стране Хосе Сабадель.
"Представительство ЕС вновь открывается в Триполи сегодня. Гигантский прогресс. Мы сможем напрямую и эффективнее работать с ливийскими властями, гражданским обществом и партнерами", - написал Сабадель в Твиттере.
После вспыхнувшего в 2011 году в Ливии вооруженного конфликта, расколовшего страну, многие посольства и представительства международных организаций, включая дипмиссию России, покинули Триполи и временно переместились в Тунис и другие страны.
Достижение в конце прошлого года постоянного прекращения огня между противоборствующими сторонами и запуск процесса политического урегулирования создали условия для постепенного возвращения иностранных представительств в Триполи.
Посетивший в апреле Москву премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба выразил надежду на то, что Россия вернет посла в Триполи и возобновит там работу дипмиссии.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил позже журналистам, что работа посольства РФ в Ливии будет восстановлена в ближайшее время и что планируется также открыть консульство в Бенгази.
"Работаем, работаем. У нас сейчас поверенный в делах есть, который работает из Туниса. Думаю, что сейчас будем уже выдвигаться в Триполи с тем, чтобы смотреть, как мы будем там обустраиваться", - сказал Богданов, комментируя возможность открытия российской дипмиссии в Ливии до конца года.
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