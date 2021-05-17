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Дальнее зарубежье 17.05.2021 17:44

В Триполи возобновила работу дипмиссия ЕС в Ливии

Постпредство Евросоюза возобновило в понедельник работу в столице Ливии Триполи, сообщил посол ЕС в этой африканской стране Хосе Сабадель.

"Представительство ЕС вновь открывается в Триполи сегодня. Гигантский прогресс. Мы сможем напрямую и эффективнее работать с ливийскими властями, гражданским обществом и партнерами", - написал Сабадель в Твиттере.

После вспыхнувшего в 2011 году в Ливии вооруженного конфликта, расколовшего страну, многие посольства и представительства международных организаций, включая дипмиссию России, покинули Триполи и временно переместились в Тунис и другие страны.

Достижение в конце прошлого года постоянного прекращения огня между противоборствующими сторонами и запуск процесса политического урегулирования создали условия для постепенного возвращения иностранных представительств в Триполи.

Посетивший в апреле Москву премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба выразил надежду на то, что Россия вернет посла в Триполи и возобновит там работу дипмиссии.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил позже журналистам, что работа посольства РФ в Ливии будет восстановлена в ближайшее время и что планируется также открыть консульство в Бенгази.

"Работаем, работаем. У нас сейчас поверенный в делах есть, который работает из Туниса. Думаю, что сейчас будем уже выдвигаться в Триполи с тем, чтобы смотреть, как мы будем там обустраиваться", - сказал Богданов, комментируя возможность открытия российской дипмиссии в Ливии до конца года.

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Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, ДИПМИССИЯ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]