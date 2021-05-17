Лукашенко разрешил белорусским милиционерам применять оружие против протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь", согласно которому органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.
Новым законом уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.
Предусматривается, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов. Кроме того, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.
Кроме того, среди новаций закона "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь" - предложение отнести органы внутренних дел к военизированным организациям, закрепить основания и пределы ограничения открытости (гласности) реализации функций органов внутренних дел, создать подразделения по противодействию киберпреступности и межтерриториальные подразделения по гражданству и миграции.
Также в документе прописано предложение наделить органы внутренних дел правами на безвозмездное получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные.
Помимо этого, Лукашенко подписал закон об изменении закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны".
Изменения в данном законе предусматривают распространение его действия на военнослужащих и гражданский персонал Оперативно-аналитического центра при президенте, а также других лиц, в отношении которых в связи с их деятельностью или гражданской позицией имеются угрозы их безопасности.
Также среди новаций - возможность применения в отношении как защищаемого лица, так и его близкого, меры безопасности в виде изменения внешности, когда их безопасность нельзя обеспечить другими мерами.
Документы зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов, что свидетельствует о их подписании президентом.
Ранее законопроекты были приняты Палатой представителей и одобрены Советом Республики.
В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов. Их победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. К настоящему времени массовые акции почти прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками.
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