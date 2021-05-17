В большей части Великобритании открылись кинотеатры, музеи и спортивные объекты

В Англии, Уэльсе и ряде районов Шотландии с понедельника отменили значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщают британские СМИ.
Заработали кинотеатры, музеи и спортивные объекты. Кроме того, власти разрешили возобновить работу пабам, ресторанам и кафе, размещенным в помещениях, которые ранее в некоторых частях Великобритании оставались закрытыми. Однако в зависимости от региона продолжают действовать некоторые ограничения.
В Англии открылись отели, хостелы. Разрешено проведение свадеб и различных приемов, но с участием не более 30 человек.
В Шотландии, за исключением Глазго и округа Мори, в местах отдыха разрешено продавать алкоголь только до 22:30 по местному времени, в мероприятиях в помещениях могут участвовать до 100 человек, на открытом воздухе - до 250.
В Уэльсе бары, рестораны и кафе вновь принимают посетителей в помещениях. До 30 человек могут участвовать в организованных мероприятиях, в случае проведение на улице - до 50 человек.
Смягчение ограничений в Северной Ирландии ожидается после 24 мая.
Однако местные власти призывают британцев к осторожности, несмотря на смягчение ограничений.
За время пандемии в Великобритании выявили более 4,4 млн случаев COVID-19, около 127 тыс. человек скончались впоследствии заражения этой инфекцией. В стране проводится масштабная кампания по вакцинации населения от коронавируса.
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