Восстановление экономики США может оказаться не таким гладким, как ожидалось

Хотя преобладающий сценарий до недавнего времени предполагал "бум" экономики США, недавние макроэкономические данные говорят о том, что восстановление не будет гладким, пишет Bloomberg.

Опубликованные в пятницу данные показали неожиданную стабилизацию розничных продаж в США в апреле. Министерство труда страны на прошлой неделе также сообщило об ускорении инфляции в прошлом месяце до максимальных с сентября 2008 года 4,2%. Данные по рынку труда США неделей ранее также не оправдали ожиданий.

Как отмечает Bloomberg, наибольшие трудности наблюдаются на рынке труда. Возвращение 10 млн человек на рабочие места после того, как треть рабочей силы потеряла или сменила работу в условиях пандемии, займет время.

Дополнительное давление на американскую экономику оказал глобальный дефицит полупроводников, а также хакерская атака на трубопровод Colonial, которая продемонстрировала, насколько экономика чувствительна к шокам.

Помимо этого, масштабный план президента США Джо Байдена по созданию миллионов высокооплачиваемых рабочих мест в рамках пакета объемом $4 трлн сталкивается с препятствиями как на федеральном уровне, так и на уровне штатов.

"Восстановление будет хаотичным", - сказала экономист и старший научный сотрудник Брукингского института Венди Эдельберг.

Несмотря на это, Эдельберг, как и многие ее коллеги, сохраняет оптимизм. Она ожидает реализации отложенного спроса в ближайшие месяцы на фоне взятия пандемии под контроль в США. Наиболее ярким свидетельством возвращения к нормальной жизни стало решение Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США разрешить вакцинированным не носить маски в большинстве общественных мест.

Ожидаемый скачок спроса на услуги, включая поездки, может не соответствовать динамике предложения. "Я с уверенностью ожидаю сильного роста тарифов на авиарейсы", - сказала Эдельберг.

Другие данные указывают на неоднородность восстановления. Количество открытых вакансий в марте достигло рекордных 8,1 млн на фоне возобновления работы многих компаний, однако некоторые компании продолжают сокращать рабочие места.

Nestle SA на прошлой неделе уведомила власти о сокращении нескольких десятков сотрудников на предприятии в Висконсине. Представительница компании заявила, что сокращения связаны с продажей американского кондитерского бизнеса итальянской Ferrero.

Тем временем власти Огайо за последние две недели получили уведомления о сокращениях от производителя бытовой электроники Sunbeam Products и инжиниринговой OPW Engineered Systems.

Помимо этого, малые предприятия, которые до пандемии нанимали почти половину рабочей силы в частном секторе, восстанавливаются медленнее крупных компаний.

На фоне недостатка рабочей силы в некоторых секторах такие гиганты, как Amazon.com Inc., объявили о повышении зарплат. Однако малые предприятия пытаются не допустить новых обсуждений повышения минимального размера оплаты труда и привлекают сотрудников с помощью единовременных премий.

Между тем некоторые республиканские штаты объявили, что в ближайшие месяцы прекратят выплачивать надбавки к пособиям по безработице. Эта мера может привести к увеличению числа американцев в поисках работы. По данным министерства труда США, более 12 млн человек получили федеральные выплаты в апреле.