Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции "Ассоциированное трио".
"Ассоциированное трио - это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе", - сказал Кулеба в заявлении для прессы после подписания меморандума в Киеве в понедельник.
Украинский министр отметил, что эта инициатива поможет трем странам более эффективно вместе двигаться вперед по пути европейской интеграции.
"Украина, Грузи, Молдова имеют особый статус ассоциированных партнеров в наших отношениях с ЕС. Мы все сделали свой европейский выбор, подписали соглашение об ассоциации и, мы, конечно, хотели бы стать членами ЕС в будущем. Мы сегодня согласились формализовать этот статус и вместе продолжать двигаться по пути к европейской интеграции", - пояснил он.
По словам Кулебы, "Ассоциированное трио" включает три основных элемента, а именно структурирование консультаций по европейской интеграции между министерствами иностранных дел трех стран, привлечение к диалогу с европейскими институциями и членами ЕС, а также координацию позицию стран в рамках Восточного партнерства.
"Мы также демонстрируем этим меморандумом, что Украина, Грузия и Молдова будут активно работать в направлении европейской интеграции, и мы вместе будем следовать к успешным решениям в этом направлении", - добавил он.
Глава МИД Украины уточнил, что страны будут работать в области секторального сотрудничества, а также постепенной интеграции во внутренний рынок ЕС.
"Исходя из того, что сейчас наши страны стоят перед серьезными вызовами безопасности, мы согласились развивать направление по безопасности в нашей общей работе для того, чтобы поддерживать стабильность в нашем регионе", - пояснил он.
По словам Кулебы, "Ассоциированное трио" также должно сыграть важную роль в том, чтобы подготовить следующую встречу Восточного партнерства.
"Украина, Грузия и Молдова считают, что наши цели по нашему движению в направлении ЕС очень амбициозны и очень важны, и мы считаем, что нам надо углублять наши отношения со странами ЕС, и мы должны пересмотреть все наши отношения, и подчеркнуть еще раз, что наши европейские намеренья будут основным интересом в работе всех наших партнеров", - добавил он.
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, в свою очередь, указал, что Украина, Грузия и Молдовия имеют общую цель будущего членства в ЕС и хотели бы восстановить единство с европейскими странами. "Мы разделяем исторические связи и ценности ЕС. Это наш суверенный выбор, и ни одно государство не может изменить направление в нашем движении в ЕС", - подчеркнул Залкалиани.
Он указал, что на базе этого меморандума министерства иностранных дел будут работать вместе, чтобы усилить политический диалог и экономическую и секторальную интеграцию с ЕС.
"Наши приоритеты включают также расширение диалога "Ассоциированного трио" с Европейской комиссией о сотрудничестве в цифровой трансформации, зеленой экономике, транспортном секторе и достижение максимальной интеграции в рынок ЕС на базе углубленного Соглашения об ассоциации, а также углубление нашего сотрудничество с ЕС в вопросах безопасности", - отметил глава МИД Грузии.
И.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой сообщил, что подписанием меморандума три страны еще раз подчеркнули свои европейские устремления и очень заинтересованы в амбициозных целях Восточного партнерства, и готовы для этого делать свой большой вклад.
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