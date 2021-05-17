Министры обороны стран ОДКБ 19 мая в Душанбе сделают заявление относительно продления срока действия СНВ-3

Совет министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Душанбе обсудит международную обстановку в зоне ответственности Организации и примет ряд важных политических заявлений, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Как ожидается, СМИД примет ряд важных политических заявлений, касающихся сотрудничества ОДКБ с международными организациями, продления срока действия СНВ-3 и 75-летия Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге", - сказал Зайнетдинов.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств государств - членов ОДКБ обсудят состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность государств - членов Организации.

"Также будут рассмотрены План консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2021 года - первое полугодие 2022 года и План мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ", - сказал пресс-секретарь.

Перед началом заседания СМИД министров иностранных дел, как ожидается, примет председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщил Зайнетдинов.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в ОДКБ в 2021 году.