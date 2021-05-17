Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0621 RUR   0.023 GBR   2.3947 TRY   0.2013

Цена на нефть

14.05 $/bbl   WTI 65.37 1.55 Brent 68.71 1.66

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.05.2021 23:21

Блинкен призывает Израиль и палестинцев обеспечить защиту мирного населения

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Копенгаген в понедельник призвал Израиль и палестинцев защищать гражданское население, в особенности детей, сообщают европейские СМИ.

По его словам, обе стороны конфликта должны "обеспечить защиту мирных жителей и, в частности, детей".

"Мы продолжим активные дипломатические усилия, чтобы положить конец этому циклу насилия", - добавил он.

Блинкен также указал, что США "готовы оказать поддержку, если стороны захотят достичь соглашения о прекращении огня".

Палестинцы из Газы в понедельник утром возобновили обстрелы юга Израиля: в нескольких городах прозвучали сирены воздушной тревоги.

Израиль 10 мая начал операцию по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски. По информации ЦАХАЛа, палестинские боевики уже выпустили в сторону Израиля более 3 тыс. ракет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Вашингтон блокирует проект резолюции СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке Байден призвал Палестину прекратить обстрелы Израиля и подтвердил приверженность решению конфликта путем переговоров - Белый дом Байден надеется, что конфликт между Израилем и ХАМАС завершится побыстрее Для реализации плана ООН по Йемену требуется прекращение огня и атак хуситов на Саудовскую Аравию - госдеп США Аббас планирует потребовать у США вернуть американское посольство в Израиле в Тель-Авив - СМИ Трамп рассчитывает на быструю нормализацию отношений мусульманского мира с Израилем

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]