Блинкен призывает Израиль и палестинцев обеспечить защиту мирного населения

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Копенгаген в понедельник призвал Израиль и палестинцев защищать гражданское население, в особенности детей, сообщают европейские СМИ.
По его словам, обе стороны конфликта должны "обеспечить защиту мирных жителей и, в частности, детей".
"Мы продолжим активные дипломатические усилия, чтобы положить конец этому циклу насилия", - добавил он.
Блинкен также указал, что США "готовы оказать поддержку, если стороны захотят достичь соглашения о прекращении огня".
Палестинцы из Газы в понедельник утром возобновили обстрелы юга Израиля: в нескольких городах прозвучали сирены воздушной тревоги.
Израиль 10 мая начал операцию по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски. По информации ЦАХАЛа, палестинские боевики уже выпустили в сторону Израиля более 3 тыс. ракет.
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