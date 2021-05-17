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СНГ 17.05.2021 22:04

Путин, Назарбаев и Токаев подтвердили настрой на укрепление российско-казахстанского партнерства - Кремль

В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Состоялась беседа с участием первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, в ходе которой был подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Условлено о поддержании дальнейших тесных контактов, добавили в пресс-службе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАЗАХСТАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]