Путин, Назарбаев и Токаев подтвердили настрой на укрепление российско-казахстанского партнерства - Кремль

В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Состоялась беседа с участием первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, в ходе которой был подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Условлено о поддержании дальнейших тесных контактов, добавили в пресс-службе.