Еврокомиссия потратит еще 10 млн евро на помощь пострадавшим от конфликта в Карабахе

Европейская комиссия (ЕК) объявила о выделении в понедельник еще 10 млн евро гуманитарной помощи гражданским лицам, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе.
"Наша поддержка на этом не заканчивается: ЕС продолжает работать над тем, чтобы содействовать всеобъемлющему урегулированию конфликта, долгосрочному социально-экономическому восстановлению и устойчивости региона", - сказал комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгейи, комментируя этот дополнительный транш помощи.
С начала боевых действий в сентябре 2020 года гуманитарная помощь ЕС пострадавшим жителям региона превысила таким образом 17 млн евро.
Эти деньги идут на экстренную помощь, включая приобретение продуктов питания, средств гигиены и предметов домашнего обихода, медицинское обслуживание. Финансируется психосоциальная поддержка, обучение действиям в чрезвычайных ситуациях, а также помощь на раннем этапе восстановления. Она адресована наиболее уязвимым людям, пострадавшим от конфликта, включая перемещенных лиц, репатриантов и принимающие их общины.
В пресс-релизе ЕК подчёркивается, что финансирование ЕС предоставляется в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости. Деньги поступают агентствам ООН, международным организациям и НПО, через которые затем распределяется помощь.
"ЕС является важнейшим партнером Армении и Азербайджана и поддерживает их в проведении реформ и социально-экономическом восстановлении, в том числе в рамках Восточного партнерства", - отмечается в пресс-релизе.
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