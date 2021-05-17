В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, 13 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 426 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 330,269 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 472 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 13 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 792.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 315,415 тыс. человек (+515 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс. 62 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 877 тестов на коронавирус (накануне 8 374 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 392,93 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде