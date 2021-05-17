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ТЭК 17.05.2021 16:44

Азербайджан в январе-апреле экспортировал нефтепродуктов на $163 млн

Декларированный экспорт нефтепродуктов (номенклатурный код 2710) из Азербайджана в январе-апреле 2021 года составил 388 тыс. 311,66 тонн, что на 10,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе-апреле текущего года декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана составил на сумму $163 млн 409,16 тыс. (рост на 51,3%). На экспорт нефтепродуктов в отчетный период пришлось 2,57% всего экспорта из Азербайджана", - отметили в ГТК.

Как сообщалось, в 2020 году декларированный экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в 2020 году составил 1 млн 63 тыс. 868,13 тонн (рост на 8,6%) на$295 млн 114,95 тыс. (спад на 36,2%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]