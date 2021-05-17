Администрация Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на $725 млн

Администрация президента США Джо Байдена проинформировала конгресс, что одобрила продажу Израилю партии высокоточного оружия и военного оборудования на сумму в $725 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в конгрессе.
В основном речь идет о комплектах оборудования JDAM, которые используются для преобразования свободнопадающих бомб в корректируемые бомбы, способные поражать цель с высокой точностью. Производством этих комплектов занимается компания Boeing.
Решение о продаже было принято 5 мая - до начала израильской операции по нанесению ударов по сектору Газа, отмечает газета.
В статье отмечается, что в конгрессе традиционно одобряют совершение подобных сделок с Израилем. Однако некоторые конгрессмены-демократы на этот раз выразили сомнения по поводу целесообразности такой поддержки Израиля.
У конгрессменов в подобных случаях есть 20 дней после официального уведомления о сделке на то, чтобы подготовить необязательную для исполнения резолюцию, в которой они могут либо поддержать решение администрации, либо раскритиковать его.
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