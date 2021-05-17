Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-апреле сократилось на 3%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-апреле 2021 года составило $2 млрд 835 млн 428,83 тыс., что на 3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-апрель 2021 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $9 млрд 893 млн 247,39 тыс. (рост на 2,1% по сравнению с январем-апрелем 2020г - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $6 млрд 364 млн 338,11 тыс. (рост на 0,9%), импорт - $3 млрд 528 млн 909,28 тыс. (рост на 4,3%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (89,05%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 17,99%, табак и табачную продукцию – 0,93%, фармацевтическую продукцию – 4,52%, удобрения – 0,62%, пластмассы и изделия из них – 3,05%, древесину и продукцию из нее – 2,28%, одежду и аксессуары для одежды – 1,96%, черные металлы и изделия из них – 6,38%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 25,57%, транспортные средства и запчасти – 10,87%, мебель – 0,76%, прочее – 25,07%.

Во внешнеторговых операциях в январе-апреле 2021 года было задействовано 5,981 тыс. государственных и частных предприятий, 18,001 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 164 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-апреле 2021 года проводил с Италией (37,45% от общего экспорта), Турцией (16,61%), Индией (5,49%), Испанией (5,28%), Грузией (4,88%), Россией (3,11%), Португалией (3,04%), Украиной (2,8%) Хорватией (2,78%) и Израилем (2,68%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (18,19%), Турцией (15,23%), Китаем (12,29%), Германией (6,89%), США (4,34%), Украиной (4,03%), Ираном (3,59%), Италией (3,55%), Великобританией (2,71%) и Южной Кореей (2%).

А.Мамедов