Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0621 RUR   0.023 GBR   2.3947 TRY   0.2013

Цена на нефть

14.05 $/bbl   WTI 65.37 1.55 Brent 68.71 1.66

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 17.05.2021 16:58

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-апреле сократилось на 3%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-апреле 2021 года составило $2 млрд 835 млн 428,83 тыс., что на 3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-апрель 2021 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $9 млрд 893 млн 247,39 тыс. (рост на 2,1% по сравнению с январем-апрелем 2020г - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $6 млрд 364 млн 338,11 тыс. (рост на 0,9%), импорт - $3 млрд 528 млн 909,28 тыс. (рост на 4,3%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (89,05%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 17,99%, табак и табачную продукцию – 0,93%, фармацевтическую продукцию – 4,52%, удобрения – 0,62%, пластмассы и изделия из них – 3,05%, древесину и продукцию из нее – 2,28%, одежду и аксессуары для одежды – 1,96%, черные металлы и изделия из них – 6,38%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 25,57%, транспортные средства и запчасти – 10,87%, мебель – 0,76%, прочее – 25,07%.

Во внешнеторговых операциях в январе-апреле 2021 года было задействовано 5,981 тыс. государственных и частных предприятий, 18,001 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 164 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-апреле 2021 года проводил с Италией (37,45% от общего экспорта), Турцией (16,61%), Индией (5,49%), Испанией (5,28%), Грузией (4,88%), Россией (3,11%), Португалией (3,04%), Украиной (2,8%) Хорватией (2,78%) и Израилем (2,68%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (18,19%), Турцией (15,23%), Китаем (12,29%), Германией (6,89%), США (4,34%), Украиной (4,03%), Ираном (3,59%), Италией (3,55%), Великобританией (2,71%) и Южной Кореей (2%).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТОРГОВЛЯ, САЛЬДО


Похожие новости


Азербайджан в I квартале вошел в Топ-10 основных торговых партнеров Грузии Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в I квартале выросло на 2,4% Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-феврале сократилось почти на 20% Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе сократилось на 40,6% Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-октябре сократилось на 35,4% Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-сентябре сократилось на 38,6%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]