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СНГ 17.05.2021 17:04

Военный суд отправил в колонию экстремистов из Татарстана

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес обвинительный приговор членам ячейки запрещенной в России международной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", сообщила пресс-служба управления ФСБ по Татарстану в понедельник.

"Ширинов признан виновным по ч.2 ст.282.2 УК РФ (участии в деятельности экстремистской организации) и ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети интернет). Малахов - по ч.2 ст.282.2 УК РФ. Они приговорены к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и 3 годам - в колонии строгого режима соответственно", - говорится в сообщении.

Ранее, в 2020 году, суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима вдохновителя и руководителя данной ячейки Залалдинова.

По информации УФСБ, трое татарстанцев планировали совершить ряд тяжких преступлений, таких как грабежи, разбои и вымогательства, чтобы на полученные средства выехать в Сирию и вступить в ряды одной из международных террористических организаций.

При обысках были изъяты пять единиц холодного оружия и литература, внесенная в федеральный список экстремистских материалов.

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Тэги: РОССИЯ, ЭКСТРЕМИСТЫ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]