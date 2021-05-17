Военный суд отправил в колонию экстремистов из Татарстана

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес обвинительный приговор членам ячейки запрещенной в России международной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", сообщила пресс-служба управления ФСБ по Татарстану в понедельник.
"Ширинов признан виновным по ч.2 ст.282.2 УК РФ (участии в деятельности экстремистской организации) и ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети интернет). Малахов - по ч.2 ст.282.2 УК РФ. Они приговорены к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и 3 годам - в колонии строгого режима соответственно", - говорится в сообщении.
Ранее, в 2020 году, суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима вдохновителя и руководителя данной ячейки Залалдинова.
По информации УФСБ, трое татарстанцев планировали совершить ряд тяжких преступлений, таких как грабежи, разбои и вымогательства, чтобы на полученные средства выехать в Сирию и вступить в ряды одной из международных террористических организаций.
При обысках были изъяты пять единиц холодного оружия и литература, внесенная в федеральный список экстремистских материалов.
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