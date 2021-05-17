В Баку призывают азербайджанцев в Грузии не поддаваться на провокации в связи с бытовым конфликтом в городе Дманиси

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана в связи с массовой дракой в Дманисском районе Грузии призвал азербайджанцев, проживающих в Грузии, к сдержанности.
«Мы призываем проживающих в Грузии азербайджанцев проявлять сдержанность, быть осторожными, не поддаваться на провокации и реагировать на процесс в рамках грузинских законов», - говорится в заявлении комитета.
Данное событие, по мнению ведомства, может быть организованной провокацией с целью дестабилизации дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией.
16 мая 2021 года около 17:00 группа людей напала на магазин азербайджанского предпринимателя Гашама Шамилова на улице 9 Апреля в городе Дманиси (край Квемо-Картли), на самого владельца, а также на азербайджанцев, которые находились перед магазином. В результате массовой драки несколько человек получили серьезные ранения. Восемь участников инцидента задержаны правоохранительными органами Грузии.
Как сообщают грузинские СМИ, в воскресенье в Дманиси произошла массовая драка между местными жителями - этническими грузинами и азербайджанцами. СМИ сообщают, что в драке участвовало несколько десятков человек.
Между тем, по данным СМИ, в понедельник утром ситуация вновь накалилась, и полиции пришлось установить кордон, чтобы сдержать уже сотни граждан, которые забрасывают друг друга камнями.
Х.Насирзаде
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