Министр культуры и туризма Турции посетит Россию для обсуждения возобновления полетов

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой вместе с делегацией приедет в понедельник с рабочим визитом в Москву, цель поездки -обсуждение возобновления авиасообщения и поставок вакцины от коронавируса, пишет газета Turizm Gazetesi.

"Турецкая делегация намерена рассказать российской стороне о мерах, предпринятых для борьбы с коронавирусом и защиты туристов. Также в планах обсуждение сроков возобновления авиасообщения между странами и прием российских туристов в республике", - отмечает издание.

Также на повестке дня поставка российской вакцины "Спутник V" в Турцию.

В конце апреля Минздрав Турции объявил о рекордном числе летальных исходов от коронавируса, ежедневно регистрировались десятки тысяч случаев заражения. В свою очередь, с 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с республикой, а туроператорам запрещено продавать туда путевки. В Турции надеются на возвращение российских туристов после 1 июня, однако власти РФ пока не анонсировали сроков возобновления чартерного авиасообщения с республикой.

С 29 апреля в Турции действовал локдаун. С 17 мая страна частично ослабила ограничения: комендантский час действует с 21:00 до 05:00, разрешаются междугородные поездки (не в период комендантского часа). Торговые центры будут работать только в будние дни с 10:00 до 20:00. Рестораны продолжат работать только навынос и в режиме доставки. Эти меры будут действовать до 1 июня.