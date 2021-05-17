Годовая сессия Всемирного экономического форума, которая должна была пройти в Сингапуре в августе этого года, отменена.
"К сожалению, трагические обстоятельства в ряде регионов, неясные перспективы трансграничных путешествий, разная скорость разворачивания вакцинации (от коронавируса - ИФ) и неопределенность в отношении новых штаммов в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи лидеров бизнеса, власти и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который планировался", - говорится в заявлении ВЭФ.
Новая дата и место проведения годовой встречи ВЭФ будут объявлены позже, пока называется лишь примерный срок - первое полугодие 2022 года.
"Это было трудное решение, особенно в свете большого интереса со стороны наших партнеров к общей встрече не только в виртуальном режиме, но и в режиме личного участия. Но здоровье и безопасность для всех - это наш главный приоритет", - заявил основатель форума Клаус Шваб.
Ежегодная встреча ВЭФ традиционно проходила в конце января в швейцарском Давосе, собирая мировую элиту политики и бизнеса. В 2020 г. форум прошел непосредственно перед началом первой волны антиковидных ограничений, став, по сути, первым и последним офлайн-мероприятием такого масштаба. В этом году в январе прошел "виртуальный Давос", а "физическую" годовую встречу решено провести в Сингапуре. Сначала она планировалась на май, затем - на август.
Еврокомиссия потратит еще 10 млн евро на помощь пострадавшим от конфликта в Карабахе
Переговоры между военными Азербайджана и Армении продолжатся в среду - Пашинян
Процесс уточнения армяно-азербайджанской границы должен осуществляться в трехстороннем формате с участием России - Пашинян
Манчини на пять лет продлил контракт со сборной Италии по футболу
Министр культуры и туризма Турции посетит Россию для обсуждения возобновления полетов
В Баку призывают азербайджанцев в Грузии не поддаваться на провокации в связи с бытовым конфликтом в городе Дманиси
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Президент Азербайджана открыл железнодорожный вокзал в Габале
Путин одобрил предложение о подписании соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО РФ и Таджикистана
Циклон "Тауктае" обрушился на индийский штат Гуджарат
Путин внес в Думу на ратификацию соглашение о сотрудничестве СНГ в борьбе с IT-преступлениями
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Команда «Nar» вышла в полуфинал соревнования «Breyn Rinq»
Представители азербайджанской и татарской диаспоры передали казанским библиотекам экземпляры книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны»
Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в Caspian Energy Italy
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ