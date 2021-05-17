Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0621 RUR   0.023 GBR   2.3947 TRY   0.2013

Цена на нефть

14.05 $/bbl   WTI 65.37 1.55 Brent 68.71 1.66

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.05.2021 21:45

Главы МИД Британии и Австрии обсудили вызовы со стороны России и Китая

Вызовы со стороны РФ и КНР стали одной из тем обсуждений глав МИД Великобритании и Австрии Доминика Рааба и Александра Шалленберга в ходе их встречи в понедельник в Лондоне, говорится в заявлении британского правительства.

"Они (министры - ИФ) обсудили вызовы от российской враждебной активности и важность твердого международного ответа, пообещали тесно работать вместе", - отмечается в документе.

Также речь шла о вызовах со стороны Китая, о необходимости обеспечить выполнение Китаем его международных обязательств, и одновременно с тем - гарантировать его участие в решении таких ключевых глобальных проблем как изменения климата.

Согласно документу, министры также говорили о ситуации на Западных Балканах, о борьбе с организованной преступностью и обеспечении стабильности в регионе. Рааб и Шалленберг подтвердили поддержку интеграции этого региона в Евроатлантическое сообщество и переговорному процессу между Сербией и Косово, которому содействует ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВСТРИЯ, РОССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]