Главы МИД Британии и Австрии обсудили вызовы со стороны России и Китая

Вызовы со стороны РФ и КНР стали одной из тем обсуждений глав МИД Великобритании и Австрии Доминика Рааба и Александра Шалленберга в ходе их встречи в понедельник в Лондоне, говорится в заявлении британского правительства.

"Они (министры - ИФ) обсудили вызовы от российской враждебной активности и важность твердого международного ответа, пообещали тесно работать вместе", - отмечается в документе.

Также речь шла о вызовах со стороны Китая, о необходимости обеспечить выполнение Китаем его международных обязательств, и одновременно с тем - гарантировать его участие в решении таких ключевых глобальных проблем как изменения климата.

Согласно документу, министры также говорили о ситуации на Западных Балканах, о борьбе с организованной преступностью и обеспечении стабильности в регионе. Рааб и Шалленберг подтвердили поддержку интеграции этого региона в Евроатлантическое сообщество и переговорному процессу между Сербией и Косово, которому содействует ЕС.