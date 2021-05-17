Цены на нефть перешли к росту, Brent - $69,29 за баррель

Цены на нефть эталонных марок, не демонстрировавшие существенных изменений большую часть дня, вечером в понедельник перешли к росту.
Перспективы восстановления потребления топлива в таких регионах, как США, Китай и страны Европы, нивелируют опасения, связанные с влиянием углубляющегося кризиса COVID-19 в Индии и вспышки заболеваемости в Сингапуре и на Тайване, пишет Trading Economics.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 в понедельник составляет $69,29 за баррель, что на $0,58 (0,84%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $66,03 за баррель, что на $0,66 (1,01%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Ранее в ходе торгов котировки колебались в узких диапазонах.
Рынок продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Азии, где все больше стран ужесточают карантинные ограничения, пишет S&P Global Platts. Рост заболеваемости коронавирусом, в частности, наблюдается в Сингапуре и на Тайване. Сингапур 14 мая ввел новые ограничительные меры, чтобы сдержать распространение заболевания. Власти Тайваня в субботу повысили уровень эпидемиологической опасности в Тайбэе.
В индийской столице карантинные меры были продлены до 24 мая. Ограничения были продлены и в других частях Индии, включая штаты Махараштра и Западный Бенгал.
Как отмечает Bloomberg, спрос на топливо в Индии в первой половине мая продолжил снижаться, поскольку во многих регионах страны продолжают действовать локдауны. Реализация автомобильного топлива с 1 по 15 мая упала примерно на одну пятую по сравнению с предыдущим месяцем и на 28% относительно аналогичного периода 2019 года, сообщили источники агентства.
В то же время США, Китай и некоторые европейские страны уверенно восстанавливаются после пандемии на фоне ускорения вакцинации. Премия ближайшего контракта на нефть Brent к последующему начала увеличиваться, что свидетельствует об ожидающемся дефиците предложения.
Еще одним фактором, влияющим на настроения трейдеров, является перспектива увеличения экспорта иранской нефти в случае снятия санкций США. Однако переговоры по иранской ядерной программе продолжаются, и их исход остается неопределенным.
"В целом позитивные настроения на сырьевых рынках, по всей видимости, перевешивают негативные настроения, связанные с прогрессом по иранской ядерной программе" - говорит старший аналитик Danske Bank Йенс Педерсен.
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