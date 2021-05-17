Манчини на пять лет продлил контракт со сборной Италии по футболу

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подписал новое соглашение с Федерацией футбола Италии.

Как сообщает пресс-служба федерации, срок действия нового контракта составит пять лет.

56-летний Манчини возглавил сборную Италии весной 2018 года.

Работе в сборной Италии предшествовала его деятельность в петербургском "Зените" (2017-2018г.). Будучи наставником, он также тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио", Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай".