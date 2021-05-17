Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0621 RUR   0.023 GBR   2.3947 TRY   0.2013

Цена на нефть

14.05 $/bbl   WTI 65.37 1.55 Brent 68.71 1.66

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 17.05.2021 20:15

Манчини на пять лет продлил контракт со сборной Италии по футболу

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подписал новое соглашение с Федерацией футбола Италии.

Как сообщает пресс-служба федерации, срок действия нового контракта составит пять лет.

56-летний Манчини возглавил сборную Италии весной 2018 года.

Работе в сборной Италии предшествовала его деятельность в петербургском "Зените" (2017-2018г.). Будучи наставником, он также тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио", Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ФУТБОЛ, ТРЕНЕР, КОНТРАКТ


Похожие новости


Главный тренер сборной Италии по футболу Манчини заболел коронавирусом Футбольный клуб "Рома" планирует разместить облигации на 275 млн евро "Аякс" победил "Ювентус" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов Хет-трик Криштиану Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов Акции "Ювентуса" подскочили после победы над "Лацио" Италия лишилась 1 млрд евро, не сумев отобраться на ЧМ-2018 - эксперт

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]