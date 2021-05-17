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Дальнее зарубежье 17.05.2021 20:39

Россия предлагает организовать палестино-израильскую встречу в Москве, ведет над этим работу - МИД РФ

Россия ведёт работу над организацией в Москве палестино-израильской встречи, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы такую работу ведём и со сторонами, мы такую работу ведём и с членами "квартета". Предложение организовать в Москве контакт остаётся в силе", - сказала она в эфире радиостанции "Радио России".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]