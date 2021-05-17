Россия предлагает организовать палестино-израильскую встречу в Москве, ведет над этим работу - МИД РФ

Россия ведёт работу над организацией в Москве палестино-израильской встречи, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы такую работу ведём и со сторонами, мы такую работу ведём и с членами "квартета". Предложение организовать в Москве контакт остаётся в силе", - сказала она в эфире радиостанции "Радио России".
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