Россия предлагает организовать палестино-израильскую встречу в Москве, ведет над этим работу - МИД РФ

Россия ведёт работу над организацией в Москве палестино-израильской встречи, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы такую работу ведём и со сторонами, мы такую работу ведём и с членами "квартета". Предложение организовать в Москве контакт остаётся в силе", - сказала она в эфире радиостанции "Радио России".