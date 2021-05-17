Израильская армия нанесла удар по штабу службы внутренней безопасности ХАМАС

Армия обороны Израиля в понедельник нанесла удар в секторе Газа по штабу службы внутренней безопасности движения ХАМАС, сообщают израильские СМИ.

Удар пришелся по северной части города Газа. Данных о жертвах не приводится.

По версии израильской стороны, в штабе работали, в частности, члены ХАМАС, отвечающие за разведку.

Израиль с 10 мая проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда пуски ракет.