США к концу июня планируют довести отгрузки вакцин от COVID-19 за рубеж до 80 млн - Белый дом

США в дополнение к 60 млн доз вакцины компании AstraZeneca поставят еще 20 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 другим странам к концу июня, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.
"Соединенные Штаты к концу июня отправят 20 млн доз вакцин, одобренных для использования в США, чтобы помочь странам в борьбе с пандемией", - заявила на брифинге Псаки.
"Это дополнение к поставкам всех доз вакцины компании AstraZeneca, произведенных для зарубежья и поставленных в период мая и июня", - добавила Псаки, отметив, что число доз данной вакцины составляет 60 млн.
По ее словам, на данный момент Вашингтон ожидает одобрения вакцины AstraZeneca Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), что позволит поставить все 80 млн вакцин странам мира к концу июня этого года.
Псаки подчеркнула, что это в пять раз больше пожертвованных доз вакцин любой другой страной в мире.
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