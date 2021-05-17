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Дальнее зарубежье 17.05.2021 22:20

США к концу июня планируют довести отгрузки вакцин от COVID-19 за рубеж до 80 млн - Белый дом

США в дополнение к 60 млн доз вакцины компании AstraZeneca поставят еще 20 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 другим странам к концу июня, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

"Соединенные Штаты к концу июня отправят 20 млн доз вакцин, одобренных для использования в США, чтобы помочь странам в борьбе с пандемией", - заявила на брифинге Псаки.

"Это дополнение к поставкам всех доз вакцины компании AstraZeneca, произведенных для зарубежья и поставленных в период мая и июня", - добавила Псаки, отметив, что число доз данной вакцины составляет 60 млн.

По ее словам, на данный момент Вашингтон ожидает одобрения вакцины AstraZeneca Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), что позволит поставить все 80 млн вакцин странам мира к концу июня этого года.

Псаки подчеркнула, что это в пять раз больше пожертвованных доз вакцин любой другой страной в мире.

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Тэги: США, ВАКЦИНЫ, ПОСТАВКИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]