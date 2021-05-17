Москва настаивает на немедленном прекращении боевых действий между израильтянами и палестинцами и начале переговоров

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в телефонном разговоре в понедельник с лидером движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафой Баргути обсудил ближневосточную ситуацию в связи с резким обострением вооруженного противостояния между израильтянами и палестинцами.

"С российской стороны была акцентирована необходимость немедленного прекращения любых боевых действий и экстренного решения возникших тяжелейших гуманитарных проблем, а также скорейшего налаживания при содействии участников "квартета" международных посредников палестино-израильских мирных переговоров в целях политического урегулирования конфликта на известной международно-правовой основе", - сообщил МИД РФ.