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Дальнее зарубежье 17.05.2021 21:55

Москва настаивает на немедленном прекращении боевых действий между израильтянами и палестинцами и начале переговоров

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в телефонном разговоре в понедельник с лидером движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафой Баргути обсудил ближневосточную ситуацию в связи с резким обострением вооруженного противостояния между израильтянами и палестинцами.

"С российской стороны была акцентирована необходимость немедленного прекращения любых боевых действий и экстренного решения возникших тяжелейших гуманитарных проблем, а также скорейшего налаживания при содействии участников "квартета" международных посредников палестино-израильских мирных переговоров в целях политического урегулирования конфликта на известной международно-правовой основе", - сообщил МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ПАЛЕСТИНЦЫ, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]