Российский оперштаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня

В оперштабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России не подтверждают появившиеся в СМИ сообщения том, что приостановка авиасообщения с Турцией продлена до 30 июня.

"Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня", - сообщили журналистам в штабе в понедельник.

Ранее в понедельник в СМИ появилась информация о том, что оперштаб принял решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Кроме того, в СМИ также появились сообщения, что авиакомпании уже начали предупреждать своих агентов об этом.

В частности авиакомпания "Аэрофлот" сообщила своим агентствам о продлении приостановки полетов в Турцию по решению оперштаба.

"В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановке регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня 2021 года: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена/возврата", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".

Как отмечается в документе, дополнительно для авиабилетов на стоке SU/555, содержащих рейсы в/из Турции в указанный период, разрешается переоформление на любой другой маршрут, в том числе на рейсы SU из Шереметьево (Москва-Стамбул-Москва) по вторникам и пятницам по правилам примененных тарифов с доплатой разницы стоимости (если она есть), но без штрафов.

Также пассажиры могут оформить вынужденный возврат в случае отказа от перевозки в связи с эпидемиологической ситуацией.

Как напомнили в "Аэрофлоте", для авиабилетов и услуг, первоначально оформленных до 1 мая 2020 года, сохраняется "прежний порядок немонетарного возврата и переоформления".

В свою очередь источник в авиационной отрасли подтвердил порталу "Интерфакс-Туризм" получение телеграммы от авиакомпании.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидситуации с коронавирусом, туроператорам запрещено продавать туда путевки.