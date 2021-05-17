Байден обещает вывести США в лидеры по поставке вакцин

США в ближайшие шесть недель намерены отправить в другие страны до 80 млн доз вакцин от COVID-19, превзойдя аналогичные поставки любой страны, включая РФ и КНР, заявил в понедельник американский президент Джо Байден.
"В течение последующих шести недель США отправят 80 млн доз за рубеж. Это 30% от количества вакцин, произведенных США к концу июня. Это больше, чем какая-либо страна в действительности поделилась на сегодняшний день - в 5 раза больше, чем какая-либо страна, больше России, Китая", - сказал он в ходе выступления.
"Идет много разговоров о российском и китайском влиянии в мире вакцин. А мы хотим вести мир за собой - нашими ценностями, этой демонстрацией наших инноваций, творчества и фундаментального достоинства американского народа", - подчеркнул он.
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