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Здравоохранение 17.05.2021 22:11

Байден обещает вывести США в лидеры по поставке вакцин

США в ближайшие шесть недель намерены отправить в другие страны до 80 млн доз вакцин от COVID-19, превзойдя аналогичные поставки любой страны, включая РФ и КНР, заявил в понедельник американский президент Джо Байден.

"В течение последующих шести недель США отправят 80 млн доз за рубеж. Это 30% от количества вакцин, произведенных США к концу июня. Это больше, чем какая-либо страна в действительности поделилась на сегодняшний день - в 5 раза больше, чем какая-либо страна, больше России, Китая", - сказал он в ходе выступления.

"Идет много разговоров о российском и китайском влиянии в мире вакцин. А мы хотим вести мир за собой - нашими ценностями, этой демонстрацией наших инноваций, творчества и фундаментального достоинства американского народа", - подчеркнул он.

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Тэги: США, ВАКЦИНЫ, РОССИЯ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]