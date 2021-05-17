Властям Грузии удалось разрешить конфликт между азербайджанцами и грузинами

Ситуация в грузинском городе Дманиси (край Квемо-Картли), где в понедельник произошли столкновения между этническими азербайджанцами и грузинами, разрядилась после вмешательства представителей властей Грузии и духовенства, сообщают грузинские СМИ.
По информации СМИ, с местными жителями, между которыми вспыхнул конфликт, встретился один из лидеров парламентского большинства Созар Субари, также на место прибыл муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов и глава службы по связям с общественностью патриархии Грузии протоиерей Андриа Джагмаидзе.
Как заявил отец Андриа после встречи журналистам, несмотря на то, что ситуация была очень напряженной, местные жители проявили высокую ответственность и пошли на примирение, чтобы этот конфликт не приобрел более широкий масштаб.
"Для всех полезен мир и все были к этому устремлены. Надеюсь, нет угрозы эскалации", - сказал он.
В свою очередь муфтий Восточной Грузии подтвердил журналистам после встречи, что встреча завершилась примирением сторон.
Он подчеркнул, что разжигание конфликта и его продолжение не должно произойти.
Как сообщали ранее СМИ, в воскресенье в Дманиси произошла массовая драка между местными жителями - этническими грузинами и азербайджанцами. В драке участвовало несколько десятков человек. Позже, уже в понедельник, ситуация обострилась и полиции пришлось установить кордон, чтобы сдерживать уже сотни граждан, которые забрасывали друг друга камнями.
МВД Грузии ранее призвало жителей Дманиси не превращать вспыхнувший на бытовой почве конфликт в этническое противостояние.
Между тем, глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури, который вместе с руководителем Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григолом Лилуашвили прибыл в Дманиси, заявил журналистам, что на данном этапе в связи с произошедшими столкновениями никто не задержан.
По его словам, полиция опрашивает участников противостояния.
"Что касается самой темы, инцидент сегодня исчерпан, встретились обе стороны, помирились, надеюсь, не продолжится. Мы оставляем полицейские силы в каком-то масштабе, дополнительные силы останутся, конечно же, и будет контроль", - сказал он, отметив, что, по его информации, в ходе столкновений серьезно пострадавших нет.
Ранее в понедельник один из лидеров парламентского большинства Созар Субари не исключил, что столкновения между местными жителями возможно могли быть кем-то организованы и выразил надежду, что "на этот вопрос будут даны ответы".
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