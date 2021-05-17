Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0621 RUR   0.023 GBR   2.3947 TRY   0.2013

Цена на нефть

14.05 $/bbl   WTI 65.37 1.55 Brent 68.71 1.66

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.05.2021 23:34

Израиль не намерен прекращать нанесение ударов по Газе до четверга

Израиль не намерен рассматривать возможности введения режима прекращения огня с движением ХАМАС до четверга, сообщила в понедельник газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

Собеседник заверил корреспондентов издания, что такой режим не будет введен до четверга.

Накануне издание The Times of Israel сообщало, что министр обороны Израиля Бени Ганц призвал израильских военных быть бдительными, поскольку операция по нанесению ударов по сектору Газа будет продолжена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПЕРАЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


Похожие новости


Израильская армия нанесла удар по штабу службы внутренней безопасности ХАМАС ВВС Израиля нанесли удары по домам девяти командиров ХАМАС Министр обороны Израиля ожидает продолжения операции против сектора Газа Сектор Газа может остаться без света из-за нехватки топлива для электростанции В Газе сообщают о гибели более 170 палестинцев из-за израильских ударов ХАМАС выпустило по центральному Израилю еще примерно 100 ракет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]