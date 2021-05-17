Израиль не намерен прекращать нанесение ударов по Газе до четверга

Израиль не намерен рассматривать возможности введения режима прекращения огня с движением ХАМАС до четверга, сообщила в понедельник газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник.
Собеседник заверил корреспондентов издания, что такой режим не будет введен до четверга.
Накануне издание The Times of Israel сообщало, что министр обороны Израиля Бени Ганц призвал израильских военных быть бдительными, поскольку операция по нанесению ударов по сектору Газа будет продолжена.
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