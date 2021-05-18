МИД КНР: Си Цзиньпин и Путин в онлайн-формате 19 мая дадут старт новому проекту в ядерной энергетике

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин примут участие в церемонии начала строительства в Китае еще одного объекта сотрудничества между двумя странами в сфере ядерной энергетики, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В заявлении дипломата, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства, говорится, что церемония пройдет 19 мая в онлайн формате, о каком именно объекте идет речь не сообщается.

Ядерная энергетика является одной из важнейших областей российско-китайского сотрудничества. С российским участием в Ките построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС, запланировано сооружение еще двух энергоблоков, построен реактор на быстрых нейтронах.