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Макроэкономика 18.05.2021 11:42

ВВП Японии в I квартале сократился на 1,3% - снижение отмечено впервые за 3 квартала

ВВП Японии в первом квартале 2021 года сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют официальные данные.

Снижение отмечено впервые со второго квартала прошлого года.

Эксперты в среднем ожидали, что японский ВВП уменьшится на 1,2% в январе-марте. В четвертом квартале 2020 года экономика страны выросла на 2,8%.

Спад в японский экономике, вызванный новой волной карантинных ограничений из-за COVID-19, является временным, считают эксперты. В качестве положительного фактора для страны они отмечают рост экономик США и Китая, являющихся крупнейшими торговыми партнерами Японии, пишет The Wall Street Journal.

Частное потребление в Японии в январе-марте сократилось впервые за три квартала - на 1,4%, поскольку магазины и рестораны в регионах, где был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, были закрыты или сократили часы работы.

Государственные расходы в первом квартале уменьшились впервые за год - на 1,8%, капиталовложения бизнеса сократились на 1,4%.

В пересчете на годовые темпы японский ВВП в январе-марте упал на 5,1% после подъема на 11,6% в четвертом квартале. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение на 4,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ВВП, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]