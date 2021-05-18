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Это интересно 18.05.2021 12:03

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира вслед за падением акций Tesla

Основатель и глава Tesla Inc.Илон Маск опустился со второго на третье место в рейтинге самых состоятельных людей мира, уступив французскому магнату Бернару Арно, возглавляющему группу LVMH.

Акции Tesla в понедельник подешевели на 2,2% - до $576,83. За последние пять дней их стоимость снизилась на 8,3% на фоне общего спада в технологическом секторе.

Состояние Маска, согласно индексу Bloomberg Billionaires, составляет $160,6 млрд, что на 24% ниже пикового уровня, зафиксированного в январе.

В январе Маск возглавил список богатейших людей мира благодаря подъему стоимости акций Tesla на 750% в 2020 году. Однако в этом году акции Tesla подешевели уже более чем на 18%, несмотря на рекордную прибыль производителя электромобилей в первом квартале. Среди негативных для Tesla факторов эксперты отмечают нехватку полупроводниковых компонентов в автомобильном секторе, а также растущую конкуренцию со стороны традиционных автопроизводителей, все больше ориентирующихся на выпуск электромобилей.

С начала 2021 года состояние 49-летнего Маска сократилось на $9,1 млрд. В то же время состояние Арно увеличилось почти на $47 млрд, до $161,2 млрд, на фоне восстановления продаж люксовых брендов, принадлежащих его группе, в Китае и ряде других стран Азии.

Лидерство в списке Bloomberg Billionaires сохраняет глава Amazon.com Джеф Безос.

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Тэги: США, МАСК, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]