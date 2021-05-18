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Внешняя политика 18.05.2021 11:10

Глава Минобороны Беларуси прибыл c визитом в Баку

Глава Минобороны Беларуси во вторник прибыл в Баку с официальным визитом, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«По приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, делегация во главе с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным 18 мая прибыла с официальным визитом в нашу страну», - говорится в сообщении.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, БЕЛАРУСЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]