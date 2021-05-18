Глава Минобороны Беларуси прибыл c визитом в Баку

Глава Минобороны Беларуси во вторник прибыл в Баку с официальным визитом, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«По приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, делегация во главе с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным 18 мая прибыла с официальным визитом в нашу страну», - говорится в сообщении.

Х.Насирзаде