Марков: Зангезурский коридор - мощный экономико-политический проект

Создание Зангезурского коридора является мощнейшим проектом, который может стать стимулом для экономического роста не только для стран региона, считает директор российского Института политических исследований Сергей Марков.
«Полагаю, что трехсторонние договоренности (по Карабаху – ИФ) будут реализовываться. Хотя и не так быстро, как хотелось бы, поскольку нужно будет преодолевать препятствия. Эти договоренности можно разделить на три группы. Первая - немедленные гуманитарные вопросы, вторая - политико-правовые и третья - стратегические вопросы», - сказал Марков в интервью азербайджанскому журналу «Region plus»
По его словам, по первому блоку гуманитарных вопросов идут сложные переговоры, и обе стороны стремятся к максимизации своей позиции. «Это может привести к очень большому затягиванию. Поэтому российская сторона предлагает отказаться от паритетного принципа в решении гуманитарных вопросов и решать их как бы в одностороннем порядке, но параллельными курсами, примерно с одним и тем же темпом. В этом случае отпадет необходимость вести тяжелые переговоры о зачастую несравнимых уступках», - отметил он.
Второй блок - политико-правовые проблемы. «Здесь главный вопрос - уточнение статуса российских миротворцев, зоны их расположения. Важно выполнение принципа вывода всех армянских войск со всей территории Азербайджана, включая ту, на которой проживает армянское население», считает Марков.
Третий блок - это стратегические вопросы, прежде всего вопрос разблокировки коммуникаций. «Тут есть несколько типов коммуникаций. Первый - это коммуникации между той частью Карабаха, в которой проживает армянское население, и территорией Армении. Эти коммуникации на сегодня функционируют полностью, однако правовой статус этого коридора не вполне определен, поскольку это юридически территория Азербайджана, но там пока никак не представлены азербайджанские власти. Второй тип коммуникаций - это коммуникации между той территорией Карабаха, на которой проживает армянское население, и остальной территорией Азербайджана, то есть между Ханкенди и Баку, Ханкенди с Шушой. Постепенно нужно переходить к тому, чтобы население спокойно могло пользоваться этими транспортными коммуникациями, чтобы там была восстановлена экономическая жизнь и население всех районов Карабаха могло бы постепенно интегрироваться в общую экономическую жизнь Азербайджана», - отметил он.
По его мнению, третий тип - это коммуникации между Арменией и Россией через территорию Азербайджана. «Там сейчас идет уточнение маршрута, этим занимается комиссия на уровне вице-премьеров трех государств. И четвертый - наиболее мощный, политически и экономически значимый проект, это так называемый Зангезурский коридор, то есть транспортная коммуникация между Нахчываном и основной территорией Азербайджана. В случае своей реализации Зангезурский коридор также объединит через железную дорогу мощные экономики Азербайджана и Турции, а также России и Турции. Это мощнейший проект, который может стать стимулом для экономического роста на больших территориях, даже на тех, через которые он не проходит», - добавил Марков.
Политолог считает, что вопрос о Зангезурском транспортном коридоре является одним из основных. «Насколько я понимаю, отличие заключается в том, что Азербайджан предлагает, чтобы это был реальный транспортный коридор с некими принципами экстерриториальности, прежде всего, для защиты безопасности грузов и людей, следующих по этому транспортному коридору. Армения же боится, что это будет в какой-то степени отторжением части их территории. Тем более что в прошлом район Зангезура тоже был азербайджанским», - сказал он.
По мнению Маркова, кроме того, руководство Армении тормозит реализацию всех договоренностей, потому что оно чувствует слишком тяжелую ношу поражения и возмущение своего населения этим поражением. «Поэтому переговоры могут быть достаточно долгими. Но если переговоры о Зангезурском коридоре будут безуспешными, это будет значить, что транспортный коридор между Арменией и Россией через территорию Азербайджана тоже не будет реализован. И те и другие коммуникации должны помочь не только региону, Азербайджану, они должны вывести и Армению из хронического экономического кризиса. Поэтому неспособность реализовать проект Зангезурского транспортного коридора означает серьезную деградацию возможностей экономического развития в Армении», - добавил политолог.
А.Азизов
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