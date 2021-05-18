Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0231 GBR   2.4092 TRY   0.2042

Цена на нефть

17.05 $/bbl   WTI 66.27 0.90 Brent 69.46 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 18.05.2021 11:12

Марков: Зангезурский коридор - мощный экономико-политический проект

Создание Зангезурского коридора является мощнейшим проектом, который может стать стимулом для экономического роста не только для стран региона, считает директор российского Института политических исследований Сергей Марков.

«Полагаю, что трехсторонние договоренности (по Карабаху – ИФ) будут реализовываться. Хотя и не так быстро, как хотелось бы, поскольку нужно будет преодолевать препятствия. Эти договоренности можно разделить на три группы. Первая - немедленные гуманитарные вопросы, вторая - политико-правовые и третья - стратегические вопросы», - сказал Марков в интервью азербайджанскому журналу «Region plus»

По его словам, по первому блоку гуманитарных вопросов идут сложные переговоры, и обе стороны стремятся к максимизации своей позиции. «Это может привести к очень большому затягиванию. Поэтому российская сторона предлагает отказаться от паритетного принципа в решении гуманитарных вопросов и решать их как бы в одностороннем порядке, но параллельными курсами, примерно с одним и тем же темпом. В этом случае отпадет необходимость вести тяжелые переговоры о зачастую несравнимых уступках», - отметил он.

Второй блок - политико-правовые проблемы. «Здесь главный вопрос - уточнение статуса российских миротворцев, зоны их расположения. Важно выполнение принципа вывода всех армянских войск со всей территории Азербайджана, включая ту, на которой проживает армянское население», считает Марков.

Третий блок - это стратегические вопросы, прежде всего вопрос разблокировки коммуникаций. «Тут есть несколько типов коммуникаций. Первый - это коммуникации между той частью Карабаха, в которой проживает армянское население, и территорией Армении. Эти коммуникации на сегодня функционируют полностью, однако правовой статус этого коридора не вполне определен, поскольку это юридически территория Азербайджана, но там пока никак не представлены азербайджанские власти. Второй тип коммуникаций - это коммуникации между той территорией Карабаха, на которой проживает армянское население, и остальной территорией Азербайджана, то есть между Ханкенди и Баку, Ханкенди с Шушой. Постепенно нужно переходить к тому, чтобы население спокойно могло пользоваться этими транспортными коммуникациями, чтобы там была восстановлена экономическая жизнь и население всех районов Карабаха могло бы постепенно интегрироваться в общую экономическую жизнь Азербайджана», - отметил он.

По его мнению, третий тип - это коммуникации между Арменией и Россией через территорию Азербайджана. «Там сейчас идет уточнение маршрута, этим занимается комиссия на уровне вице-премьеров трех государств. И четвертый - наиболее мощный, политически и экономически значимый проект, это так называемый Зангезурский коридор, то есть транспортная коммуникация между Нахчываном и основной территорией Азербайджана. В случае своей реализации Зангезурский коридор также объединит через железную дорогу мощные экономики Азербайджана и Турции, а также России и Турции. Это мощнейший проект, который может стать стимулом для экономического роста на больших территориях, даже на тех, через которые он не проходит», - добавил Марков.

Политолог считает, что вопрос о Зангезурском транспортном коридоре является одним из основных. «Насколько я понимаю, отличие заключается в том, что Азербайджан предлагает, чтобы это был реальный транспортный коридор с некими принципами экстерриториальности, прежде всего, для защиты безопасности грузов и людей, следующих по этому транспортному коридору. Армения же боится, что это будет в какой-то степени отторжением части их территории. Тем более что в прошлом район Зангезура тоже был азербайджанским», - сказал он.

По мнению Маркова, кроме того, руководство Армении тормозит реализацию всех договоренностей, потому что оно чувствует слишком тяжелую ношу поражения и возмущение своего населения этим поражением. «Поэтому переговоры могут быть достаточно долгими. Но если переговоры о Зангезурском коридоре будут безуспешными, это будет значить, что транспортный коридор между Арменией и Россией через территорию Азербайджана тоже не будет реализован. И те и другие коммуникации должны помочь не только региону, Азербайджану, они должны вывести и Армению из хронического экономического кризиса. Поэтому неспособность реализовать проект Зангезурского транспортного коридора означает серьезную деградацию возможностей экономического развития в Армении», - добавил политолог.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОЛИТОЛОГ, КАРАБАХ, ДОГОВОРЕННОСТИ


Похожие новости


Марков об увиденном в Агдаме: «Варварство потрясает. Начинаешь разочаровываться в человечестве» 33 года назад армянские нацисты Карабаха и Армении выбрали путь кровопролития, а не законности, и, как следствие, ничего так и не добились – Фуад Ахундов Пашиняну надо было раньше соглашаться на условия Алиева – российский политолог Азербайджан имеет полное право на возвращение оккупированных территорий – экс-посредник от США по Карабаху Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог Президент Азербайджана хорошо изложил в Сочи свою позицию по Карабаху - Марков

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]