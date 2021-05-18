Азербайджан в январе-апреле удвоил выручку от экспорта полимерной продукции

Азербайджан в январе-апреле 2021 года экспортировал 139 тыс. 428,32 тонны полимерной продукции, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
"За январь-апрель 2021 года экспорт пластмассы и изделий из нее составил 139 тыс. 428,32 тонны на $122 млн 902,68 тыс., увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года в натуральном выражении на 73,1%, в стоимостном – в 2 раза. При этом, доля этой продукции в общем объеме экспорта в отчетный период составила 1,93%, в структуре ненефтяного экспорта – 17,63%", - сообщили в ГТК.
По данным комитета, в общем объеме экспорта пластмассы и изделий из нее в отчетный период на поставки полиэтилена в первичной форме в объеме 45 тыс. 338,35 тонн на $50 млн 973,65 тыс., полипропилена в первичной форме - 30 тыс. 757,95 тонн на $37 млн 53,03 тыс., сополимеров пропилена в первичной форме - 8 тыс. 693,8 тонн на $13 млн 188,75 тыс.
В Азербайджане полипропилен производится на заводе SOCAR Polymer, введенном в строй в июле 2018 года. Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год.
В феврале 2019 года компания ввела в строй завод по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн готовой продукции в год.
В целом, заводы SOCAR Polymer рассчитаны на выпуск 10 видов полипропилена и 4 видов полиэтилена высокой плотности. Доходы SOCAR Polymer от деятельности этих заводов ожидаются на уровне $6,6 млрд, чистая прибыль составит $1,98 млрд. За весь период эксплуатации заводов налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана составят $600 млн.
В Азербайджане также производится полиэтилен высокого давления на заводе "Этилен-полиэтилен" производственного объединения «Азерихимия» компании SOCAR в объеме свыше 60 тыс. тонн в год.
Н.Аббасова
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