Роль Франции в МГ ОБСЕ можно описать как дипломатический саботаж – российский политолог

Кризис Минской группы ОБСЕ очевиден, так как она провалила работу по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, но попытки реанимировать группу будут предприниматься, считает директор российского Института политических исследований Сергей Марков.
«Попытки реанимировать Минскую группу будут, поскольку она представляет очень авторитетную международную организацию ОБСЕ, и поскольку Россия, которая находится в конфликте со странами Запада, хотела бы получить международную поддержку своим усилиям по разрешению конфликта между Азербайджаном и Арменией вокруг Карабаха», - сказал Марков в интервью азербайджанскому журналу «Region plus» .
По его словам, сегодня звучат пассивные заявления членов Минской группы о поддержке достигнутых договоренностей (по Карабаху – ИФ), а также имеют место тайные и полуоткрытые усилия Франции и США сорвать эти договоренности. «Руководства Франции и США находятся под большим влиянием армянского лобби и во многом реализуют проармянскую позицию. Поэтому они хотели бы переиграть договоренности от 10 ноября в пользу Армении. Кроме того, и США, и Франции очень не нравится активная роль России в этом вопросе. Они хотели бы уменьшить роль России везде, в том числе в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном», - отмечает политолог.
Марков добавил, что кризис Минской группы совершенно очевиден. «Она провалила свою работу и привела ситуацию к возобновлению боевых действий. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ показали чудеса деструктивности, и, по сути дела, в учебниках дипломатии можно описывать роль Франции в Минской группе как дипломатический саботаж. Я думаю, что совершенно обоснованно предложение Азербайджана вывести Францию из числа сопредседателей. Вообще идея о том, что Минская группа должна собраться в полном составе и выбрать новых сопредседателей, здравая и разумная. Если среди сопредседателей есть Франция, то логично в их числе иметь и Турцию. Если не вводить туда Турцию, как прямого союзника Азербайджана, то логично вывести оттуда и Францию, как прямого союзника Армении», - подчеркнул он.
В этой связи политолог считает важным начало построения шестистороннего формата, который может включать в себя Азербайджан, Армению, Грузию, а также большие державы вокруг этого региона - Россию, Турцию и Иран. «Это очень перспективно. Тем более что у всех этих стран есть общий интерес к большему и внешнеполитическому, и экономическому сотрудничеству», - считает Марков.
А.Азизов
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