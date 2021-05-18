НАТО бдительна в отношении РФ, но все еще надеется на конструктивные отношения - глава Военного комитета альянса

Несмотря на российские агрессивные действия по дестабилизации суверенитета и территориальной целостности Украины, в Североатлантическом альянсе всё еще надеются иметь конструктивные отношения с Россией, заявил председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич.

"Мы видели некоторое сокращение в числе войск на украинской границе, но десятки тысяч военнослужащих там остаются. Россия пытается навязать ограничения в Черном море, в частности, по доступу в Азовское море через Керченский пролив", - сказал Пич, открывая во вторник в Брюсселе очное заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

"Это причина, по которой НАТО должна оставаться бдительной и сохранять нашу свободу перемещения на морях и в воздушном пространстве", - констатировал глава Военного комитета.

Он отметил, что Североатлантический альянс продолжает свой двойной подход к России, в частности, осуществляя его через Совет НАТО-Россия.

"Мы сожалеем, что Россия не откликается, когда мы предлагаем провести совещания Совета НАТО-Россия, но мы всё еще по-прежнему рассчитываем на конструктивные отношения с Россией, когда ее действия это позволят", - подчеркнул глава Военного комитета НАТО.