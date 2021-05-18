Азербайджан в январе-апреле увеличил импорт продовольствия на 23,5%

Импорт продовольствия в Азербайджан в январе-апреле 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,5% - до $634 млн 764,18 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу - 365 тыс. 348,68 тонн (рост на 30,6%) на $92 млн 994,34 тыс., плодоовощную продукцию - 177 тыс. 450,06 тонн (рост на 7,1%) на сумму $95 млн 384,04 тыс., мясо - 12 тыс. 124,2 тонны (спад на 25,7%) на сумму $20 млн 673,16 тыс., масла растительного и животного происхождения – 53 тыс. 525,97 тонн (спад на 9,2%) на $71 млн 313,34 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-апреле 2021 года составил 5 тыс. 600,43 тонны (рост на 4,6%) на $27 млн 150,33 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 17,99% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Азербайджан в 2020 году сократил импорт продовольствия на 0,2% - до $1 млрд 640 млн 721,66 тыс. В целом, на продовольствие пришлось 15,29% всего импорта в Азербайджан за 2020 год.

Н.Аббасова