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Бизнес и законодательство 18.05.2021 11:36

Азербайджан в январе-апреле увеличил импорт продовольствия на 23,5%

Импорт продовольствия в Азербайджан в январе-апреле 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,5% - до $634 млн 764,18 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу - 365 тыс. 348,68 тонн (рост на 30,6%) на $92 млн 994,34 тыс., плодоовощную продукцию - 177 тыс. 450,06 тонн (рост на 7,1%) на сумму $95 млн 384,04 тыс., мясо - 12 тыс. 124,2 тонны (спад на 25,7%) на сумму $20 млн 673,16 тыс., масла растительного и животного происхождения – 53 тыс. 525,97 тонн (спад на 9,2%) на $71 млн 313,34 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-апреле 2021 года составил 5 тыс. 600,43 тонны (рост на 4,6%) на $27 млн 150,33 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 17,99% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Азербайджан в 2020 году сократил импорт продовольствия на 0,2% - до $1 млрд 640 млн 721,66 тыс. В целом, на продовольствие пришлось 15,29% всего импорта в Азербайджан за 2020 год.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]