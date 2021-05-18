Предвыборный список оппозиционной партии "Процветающая Армения" на предстоящих 20 июня досрочных выборах в парламент в качестве кандидата на пост премьера возглавит глава партии Гагик Царукян.
Секретарь парламентской фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян на своей странице в фейсбуке опубликовал имена первых трех человек в предвыборном списке партии - Гагик Царукян, Микаел Мелкумян, Ивета Тоноян.
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