Предвыборный список оппозиционной партии "Процветающая Армения" на предстоящих 20 июня досрочных выборах в парламент в качестве кандидата на пост премьера возглавит глава партии Гагик Царукян.

Секретарь парламентской фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян на своей странице в фейсбуке опубликовал имена первых трех человек в предвыборном списке партии - Гагик Царукян, Микаел Мелкумян, Ивета Тоноян.