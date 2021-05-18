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Регион 18.05.2021 12:01

Глава партии "Процветающая Армения" Царукян возглавит ее предвыборный список на парламентских выборах

Предвыборный список оппозиционной партии "Процветающая Армения" на предстоящих 20 июня досрочных выборах в парламент в качестве кандидата на пост премьера возглавит глава партии Гагик Царукян.

Секретарь парламентской фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян на своей странице в фейсбуке опубликовал имена первых трех человек в предвыборном списке партии - Гагик Царукян, Микаел Мелкумян, Ивета Тоноян.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРТИИ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]