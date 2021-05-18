Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.0231 GBR   2.4092 TRY   0.2042

Цена на нефть

17.05 $/bbl   WTI 66.27 0.90 Brent 69.46 0.75

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.05.2021 12:31

В РФ более 8,1 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 364 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 183 случая, умерли за сутки 364 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 183 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1183 (14,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 364.

Столица по-прежнему лидирует по числу новых заражений - за сутки в городе COVID-19 заболели 2 тыс. 430 человек. В городе подтверждены 59 летальных случаев от инфекции, выздоровели 2 тыс. 364 пациента.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (772) и Московская область (709) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после Москвы.

Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 млн 957 тыс. 756 случаев коронавирусной инфекции, 116 тыс. 575 умерших и 4 млн 572 тыс. 226 выписанных, в том числе 8 тыс. 972 - за последние сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


"Авиасейлс" видит сложности с внедрением covid-паспортов для путешествий Коронавирус остается прямой угрозой, нужно держать под контролем внешние рубежи и внутренние границы - Путин Темпы снижения заболеваемости коронавирусом в РФ замедлились Гинцбург назвал гаданиями прогнозы о резком росте заболеваемости Covid-19 в РФ в середине апреля В России за сутки выявили 8 702 новых случая COVID-19 Канцлер Австрии сообщил о завершении переговоров относительно закупки 1 млн доз российской вакцины от коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]