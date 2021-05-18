В РФ более 8,1 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 364 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 183 случая, умерли за сутки 364 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 183 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1183 (14,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 364.

Столица по-прежнему лидирует по числу новых заражений - за сутки в городе COVID-19 заболели 2 тыс. 430 человек. В городе подтверждены 59 летальных случаев от инфекции, выздоровели 2 тыс. 364 пациента.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (772) и Московская область (709) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после Москвы.

Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 млн 957 тыс. 756 случаев коронавирусной инфекции, 116 тыс. 575 умерших и 4 млн 572 тыс. 226 выписанных, в том числе 8 тыс. 972 - за последние сутки.