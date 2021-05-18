Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-апреле увеличился почти на 10%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-апреле 2021 года составил на сумму $159 млн 629,47 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
В отчетный период в Азербайджан импортировано 8 тыс. 483,96 тонн (рост на 9,7%) фармацевтической продукции на $159 млн 629,47 тыс. (рост на 29%).
Как сообщалось, в 2020 году в Азербайджан было импортировано 22 тыс. 673,04 тонн (рост от показателя 2019г на 37,2%) фармацевтической продукции на $377 млн 145,01 тыс. (рост на 27,2%).
Н.Аббасова
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