Гражданин ФРГ задержан в Германии по обвинению в нарушении эмбарго на поставки в РФ, сообщили в Берлине

В Германии задержали гражданина ФРГ по обвинению в нарушении эмбарго на поставки товаров в Россию, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ФРГ, во вторник поступившем в "Интерфакс".
"Генпрокуратура сегодня, 18 мая задержала гражданина ФРГ Александра С. на основании ордера следственного судьи верховного суда от 12 мая 2021 года", - говорится в сообщении.
"Обвиняемый подозревается в нарушениях закона, регулирующего внешнеэкономические отношения. В двух случаях он поставил товары в Россию без соответствующего разрешения", - сказано в сообщении.
"Александр С. руководит торговой компанией с офисом в Саксонии и находится в связи с предприятием в России, торговыми делами которого управляет российская спецслужба. Это предприятие действовало как посредник, который покупал особенно ценные станки и передавал их оборонному предприятию в России", - сообщила Генпрокуратура ФРГ.
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